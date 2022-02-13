Galatasaray 'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, son günlerde ortaya atılan flaş iddialara yanıt verdi. Şimdilerde ülkesinde Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, Galatasaray'da Fatih Terim'in başkan ve kendisinin teknik direktör olacağına ilişkin iddiaları değerlendirdi.









'Fatih Terim ararsa mutlu olurum'

Digi Sport'ta yer alan habere göre Voluntari maçı sonrası açıklamalarda bulunan Hagi, "Fatih Terim'e saygım sonsuz. Galatasaray ve Türkiye için bir numara, o bir imparator. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum ama şimdi Farul'dayım. Bu, çok hassas bir durum. Fatih Terim'in yerine geçmek çok zor. Türkiye'de tek. O, en iyisi" şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarı, Burak Elmas'ı istifaya çağırırken Fatih Terim'in başkan adayı olacağı iddiaları da artmaya başladı. 1996-2000 döneminde Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray'da oyuncu olarak büyük başarılara imza atan Gheorghe Hagi, 2004-2005 ve 2010-2011 dönemlerinde Galatasaray'da teknik direktör olarak da görev yapmıştı.