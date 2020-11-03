İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Valencia'nın Fransız orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada sağlık kontrolünden geçen oyuncunun Atletico Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Thomas Partey'yi transferin son gününde Arsenal'e kaptıran Atletico Madrid, onun boşluğunu transfer dönemi dışında bir oyuncuyu kadrosuna katabilme hakkı ile doldurdu. Partey'nin boşluğunu doldurmak adına Geoffrey Kondogbia kadroya katıldı.

Atletico Madrid'in Kondogbia transferi için Valencia'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediği aktarılmakta.