Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, sözleşmesi devam etmesine rağmen görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Ayrılık kararı sonrasında Üzülmez'in açıklamaları şu şekilde;

"Öncelikle ;

Teknik adamlık kariyerimde herzaman özel bir yere sahip olan ve benim Süper Lig'le tanışmamda bana bu güzide kulübü sağlıgında hiç düşünmeden emanet eden duayen baskanımız sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun...

Bu zor görevi Süper Lig ile taçlandırmamızın haklı onurunu ve gururunu tum camiamızla birlikte yaşadık ve yaşattık..

Fakat gelınen sürecte gelecekteki kariyer planlamam adına kulübümle fikir ayrılığına sebebiyet vermemek icin mukavelem devam etmesıne rağmen hiçbir maddi konuyu düşünmeden kendi isteğimle görevden ayrılmayı uygun gördüm ve bugun itibari ıle başkan Murat Cavcav'a bu düşüncemi ilettim. bize yakışan bir şekilde güzel duygularla bu ayrılığı gerçekleştirdik.

Kırmızı Kara tüm taraftarımıza; en buyuk övgüyü hakeden futbolcu kardeşlerime, çalışan personelimize en önemlisi rahmetli başkanımızın sevgili eşi ve hepimizin annesı Nazan Cavcav annemize ben ve ekibim olarak saygı ve sevgilerimi sunuyor yeni sezonda basarılar diliyorum. Rahat uyu başkanım emanetin hakettiği Süper Lig'de...

İbrahim Üzülmez"

Spor Toto 1. Lig'in son 10 haftasında Gençlerbirliği'nde göreve gelen İbrahim Üzülmez, başkent ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde ciddi rol oynamıştı.

Kırmızı-Siyahlılar, Üzülmez yönetimde son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken sahadan iki kez de boynu bükük ayrılmıştı.

İbrahim Üzülmez bir önceki sezon da Çaykur Rizespor'u Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

Ömer Necati Albayrak