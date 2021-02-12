Son dakika | Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti

Son dakika haberi... Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatinin değişmesinin ardından TFF, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de değiştirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacağı açıklanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı da saat 16:00'ya alındı.

Beşiktaş yönetimi ülke için verilen kar alarmı sonrası TFF'ye maçın saatinin değişikliği için başvuruda bulunmuştu.

Beşiktaş açıklama yaptı!

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynaması planlanan maçın başlama saati, federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir.

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