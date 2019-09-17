Son dakika gelişmesi: Manchester United Vedat Muriç'i izledi
Fenerbahçe'de son dakika Vedat Muriç gelişmesi... İngiliz devi Manchester United, Kosovalı golcü Vedat Muriç için dün ‘scout’unu Alanya’ya gönderdi. Manchester’ın Doğu Avrupa Sorumlusu olan Krsto Kilibarda 25 yaşındaki oyuncuyu çıplak gözle izledi, notlarını aldı.
Alanya deplasmanında Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’e dün görücü geldi. Ligde 3 maçta 2 gol atan Kosovalı oyuncu, milli takımda da gollerine devam etmişti. Çekya’yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atan Muriç, deplasmanda 5-3 kaybettikleri mücadelede de İngiltere’ye karşı 1 gol 2 asist üretmişti.
Yakın takibe aldı
25 yaşındaki oyuncu performansıyla İngiliz ekiplerinin gözdesi olurken ilk ciddi adımı Manchester United attı. Ada ekibi dün akşam Muriç’i yakın takibe aldı, Doğu Avrupa’dan sorumlu ‘scout’u olan Krsto Kilibarda’yı Alanya’ya gönderdi.
Krsto Kilibarda, Alanyaspor karşısında Muriç’i yakın takibe aldı.
Kilibarda mücadeleyi Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral’in menaceri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte izledi. United’ın ‘scout’u 25 yaşındaki oyuncuyu çıplak gözle izleyip notlarını aldı.
Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL