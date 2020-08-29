Son dakika gelişmesi! Alexander Sörloth transferini duyurdular!

Trabzonspor'da forma giyen Süper Lig gol kralı Alexander Sörloth, transfer yarışında yer almaya devam ediyor. Dün Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı Spor Masası'nda Sörloth yıldız golcü ile ilgili transfer açıkalamasında bulundu.

Ağaoğlu; "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok.' demişti.

Trabzonspor'un Norveçli forveti için son olarak Inter ismi geçti. İtalya basınında, Inter'in Sörloth yarışını kazandığı kaydedildi.

24 yaşındaki golcüyü, Avrupa'da çok önemli kulüplerin istediği ancak Inter'in bu yarıştan galip çıktığı aktarıldı.

İtalyan devinin hem Crystal Palace hem Trabzonspor'la irtibata geçtiği bildirildi. Bordo-mavililerle kiralık sezonunda 24 golle krallığı kapan yıldız ismin Inter kadrosuna katılan 4. forvet olduğu vurgulandı. (Skorer)