Geçen sezon Galatasaray formasıyla tanıdığımız ve Çaykur Rizespor 'a 6 aylığına kiralanan sonraki sezon ise Beşiktaş 'a gidecek olan Gedson Fernandes Trtspor'a özel açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için mutluyum"

"Burada olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce de Türkiye'de yaşamıştım, çayı seviyorum ve uçakta tekrar onu tadabilme imkanım oldu"

"83 numara ilk giydiğim forma"

83 numaralı forma benim için çok önemli. İlk giydiğim formam 83'tü o yüzden bu numarayı tercih ettim. Bireysel olarak değil takıma katkı sağlamak için buradayım.

Beşiktaş transferi hakkında!

"Beşiktaş süreci hakkında konuşmak istemiyorum. Şuan Çaykur Rizespor'un oyuncusuyum ve buraya en iyisini yapmaya geldim. Çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Her gün daha iyisini vermeye çalışacağım. Bireysel hedeflerden çok takımın hedeflerine odaklanmış durumdayım. Gelecek planlarımla ilgili daha sonra düşüneceğim."











