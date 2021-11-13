Son dakika! Gedson Fernandes, zincirleme trafik kazasına karıştı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, ciddi bir trafik kazasından yara almadan kurtuldu. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; bonservisi Benfica'da olan 22 yaşındaki yıldızın aracı Monte da Caparica'yı Montijo'ya bağlayan yolda önündeki araca çarptı. Gedson'un yaptığı kaza sonrası zincirleme kaza meydana gelirken, Portekizli orta saha ve kazaya karışan diğer kişiler kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlarda ise maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Benficalı yetkililerin gerekli işlemler için hemen olay yerine geldiği ve Gedson'u evine kadar bıraktığı da ayrıca not düşüldü.

Galatasaray'ın gözü Gedson'da

Benfica’nın 2023’te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Gedson, bu teklife olumsuz yanıt verince kadro dışı bırakılmıştı. Sosyal medyadan Galatasaray Kulübü’nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcunun ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istediği gelen haberler arasında. Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği iddia edilen Gedson için Sarı Kırmızılı ekibin 8 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı ise futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşuluyor.

Piyasa değeri 12.5 milyon Euro

Benfica’nın altyapısından yetişip 2018’de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı’na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon Euro’ya yükseltmişti. Ocak 2020’de iki yıllına Tottenham’a kiralanan genç oyuncu, sözleşmesinin ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray’a gelmişti. Sarı kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

13 maçın 10'unda kulübede oturdu

Bu sezon 13 resmi maçta kadroya giren Gedson Fernandes, bunların 10’unda hiç oynamazken, 3’ünde toplam 47 dakika süre alabildi. Portekizli futbolcu, 4 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.







