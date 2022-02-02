Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da forma giyen bu transfer döneminde ise Galatasaray'la anlaşma noktasına gelen ancak daha sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varan Gedson Fernandes İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan 6 milyon euroya bonservisini aldığı Gedson Fernandes 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve daha sonra sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlamak için Rize'ye geçecek. Beşiktaş, Gedson'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

Çaykur Rizespor’un Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, İstanbul’a geldi. Fernandes, Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Gedson Fernandes ile birlikte gelen Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için uzun bir günü geride bıraktıklarını aktaran Selimoğlu, “Rizespor olarak çok mutluyuz. Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes bizimle birlikte. Bizim formamızı terletecek. Bildiğiniz gibi kendisini Benfica’dan ikinci yarı için kiraladık. Umarım hepimiz için hayırlı bir transfer olur diyoruz. Ona da sakatlıksız iyi bir sezon diliyoruz. Bir süredir bununla ilgili çalışıyorduk. Yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim. Bugün de yine zor geçti. Sonunda başarılı olduk. Takımımız adına çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Gedson Fernandes: “Türkiye’ye döndüğüm için mutluyum”

Gedson Fernandes ise yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye geri döndüğüm için mutluyum. Oynamak için hazırım” dedi. Genç futbolcu, ‘Galatasaraylı yöneticilere kırgın mısın?’ şeklinde yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı.







