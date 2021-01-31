Son dakika | Gedson Fernandes Galatasaray'da! Resmi açıklama...
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, yarın İstanbul'a gelecek. Galatasaray, Gedson'un kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Gedson Fernandes yarın İstanbul'a gelecek...
Benfica'nın altyaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen Gedson, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2018/2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Londra ekibinin 50 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Gedson, skora katkı yapamadı.
Galatasaray kulübü, Gedson'un kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi