Son dakika | Gedson Fernandes 2022’de Galatasaray’da

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray ara transferin son günü Gedson Fernandes'i getirdi. Benfica'dan 500 bin Euro'ya kiralanan Portekizli yıldızın sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica'dan bu oyuncu için söz aldı. Sabah'ın haberine göre; Tottenham'da şans bulamayan 22 yaşındaki başarılı oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek düzenli forma giyeceği Galatasaray'ı tercih etti. Oyuncunun bonservisine sahip Benfica, 20 milyon Euro üzerinde değer biçtiği Fernandes'i yaz transfer döneminde satamazsa tekrar Galatasaray'a gönderecek. Sarı-kırmızılıların 2021-22 sezonu için 3 milyon Euro kiralama bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

RUİ COSTA FAKTÖRÜ

Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, eski hocası Fatih Terim faktöründen dolayı 22 yaşındaki Portekizli orta sahayı Galatasaray'dan başka takıma kiralamayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı cephe, bu konuda Portekiz ekibinden garanti aldı.

FALCAO PAŞA PAŞA KADRODA

SAKATLIĞI nedeniyle 2 Ocak 2021'deki Antalya maçından bu yana forma giyemeyen Falcao bu hafta Kasımpaşa maçında kadroda yer alacak.

KÜFÜRE İSYAN

ALANYASPOR maçındaki hataları sonrasında sosyal medyadan Marcao bir açıklama yaptı. Brezilyalı oyuncu, hatalarını kabul ederken kendisi ve ailesine yönelik mesajların ise doğru olmadığını sözlerine ekledi.