Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan ve transferde atağa kalkan Galatasaray , Gedson Fernandes'i takımda tutmayı başardı. Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Portekizli yıldızı 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiraladı.

Satın alma opsiyonu 15 milyon Euro

Son yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarında Galatasaray 'a dair göndermelerde bulunan 22 yaşındaki yıldız orta sahanın Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek için sabırsızlandığı gelen haberler arasında.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan Gedson transferi için kolaylık istediği öğrenildi.

18 resmi maçta 1 gol, 3 asist

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







