SON DAKİKA | Gaziantep FK'da corona virüs şoku

Gaziantep FK, bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

29 Mayıs 2020, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Gaziantep FK'da corona virüs şoku

Gaziantep FK, bir kulüp bir personelinin corona virüsüne yakalandığını, test sonuçlarının gelmeye devam ettiğini ve akşamki antrenmanın iptal olduğunu açıkladı.

İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. 



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