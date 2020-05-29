SON DAKİKA | Gaziantep FK'da corona virüs şoku
Gaziantep FK, bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada,"Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK, bir kulüp bir personelinin corona virüsüne yakalandığını, test sonuçlarının gelmeye devam ettiğini ve akşamki antrenmanın iptal olduğunu açıkladı.
İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:
28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 corona virüs testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
https://twitter.com/GaziantepFK/status/1266350620413485067