Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile mücadelenin VAR hakemi olarak görev yapacak isim Mete Kalkavan oldu.







