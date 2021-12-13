Son dakika | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Perdeyi kapatan maç ise Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep Fk sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile mücadelenin VAR hakemi olarak görev yapacak isim Mete Kalkavan oldu.