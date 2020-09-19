İngiltere Premier Lig'de flaş bir transfer daha gerçekleşti. Real Madrid'de mutsuz olan Galler'li futbolcu Gareth Bale eski takımı Tottenham'a geri döndü. Spurs oyuncuyu 1 sezonluğuna kiraladığüını resmen açıkladı. Tottenham'ın bu transfere karşılık 20 milyon Pound ödeyeceği ifade ediliyor.

31 yaşındaki futbolcu, 2013 yılında Tottenham'dan Eflatun Beyazlılar'a 101 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Gareth Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

Bale, geçen sezon Madrid'de 20 maça çıkmış 3 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.







