Son dakika | Gareth Bale, futbolu bıraktı!

Dünya futbolunun önemli yıldızlarından olan ve özellikle bir döneme damga vuran isimlerden Gareth Bale, sürpriz bir kararla futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Galli oyuncu, 33 yaşında futbola veda etti.

Dünya Kupası sonrası bekleniyordu

Gareth Bale'in futbola devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı Dünya Kupası sonrası vereceği haberleri çıkmıştı. Galler ile istediği gibi bir Dünya Kupası macerası geçirmeyen yıldız oyuncu, futbola veda etme kararı aldı.

Kararını duyurdu

Instagram üzerinden yaptığı uzunca vedanın giriş kısmında Gareth Bale, "Dikkatli, düşünceli şekilde bir değerlendirmeden sonra hem kulüp hem de uluslararası futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Bana gerçekten hayatımın en güzel anlarından bazılarını yaşattı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en pahalı oyuncusu olmuştu

Tottenham'da yaptığı çıkışla dikkatleri çeken Gareth Bale, 2013'te 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibinden Real Madrid'e transfer olmuştu. Bu, o dönemde bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli anlamına geliyordu. Real Madrid, 2009'da Cristiano Ronaldo için Manchester United'a 94 milyon Euro öderken Gareth Bale'in gelişi rekoru 100 milyon Euro ile yine İspanyol ekibinde tutmuştu.

Başarılarla dolu kariyer

Gareth Bale'in özellikle Real Madrid dönemi, tüm süreç açısından beklentilerin altında kalmış gibi dursa da Galli oyuncu, büyük başarılara imza attı. 2011'de UEFA'da yılın takımına seçildikten sonra 2012-13 sezonunda Premier Lig'de Sezonun Oyuncusu seçilen Gareth Bale, yine aynı sezon UEFA'nın takımında yer almış ve Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid dönemi, bireysel performansı anlamında beklentileri tam anlamıyla karşılaşamamasına rağmen birçok önemli takım başarısına katkısıyla dikkat çektiği bir süreç oldu. İspanyol devinin forması altında 5 Şampiyonlar Liig kupası kazandı. 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya LaLiga, 1 Copa del Rey, 1 İspanya Süper Kupası zaferleri elde etti.

Son olarak MLS'te forma giydi

Kariyerinde Southampton, Tottenham ve Real Madrid formaları giyen Gareth Bale, 27 Temmuz 2022'de Los Angeles FC ile sözleşme imzalamıştı. Burada takımının ilk MLS şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Ayrılık açıklamasında Los Angeles FC'yi de anmadan geçmeyen Bale, "Southampton'daki ilk topa dokunuşumdan Los Angeles FC'deki son topa dokunuşuşuma kadar arada olan her şey muazzam bir gurur ve minnet duyduğum kulüp kariyerimi şekillendirdi. 111 kez ülkem için oynamak ve kaptanlık yapmak gerçekten bir hayalin gerçekleşmesiydi" ifadelerini kullandı.

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