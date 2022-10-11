Son dakika! Galatasaraylı yöneticiden Cristiano Ronaldo açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılı takım ile Aroma markası arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Takımın durumu hakkında konuşan Metin Öztürk, sene sonunda Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacaklarını söyledi. Öztürk ayrıca son dönemde adı Galatasaray'la anılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI:

İmkan ve hikayenin buluşması lazım. Şu an Okan Buruk hocamızın yönetiminde takımımız gayet ivme aldı gidiyor. Biz eski dönemlerden hatırlarız, gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacımıdır değil midir? Olmadığı zaman sıkıntı yaşanmıştır. Nasılsa bu senenin gündeminde yok ama hep gündemden düşmeyecek olan şey Galatasaray Türkiye'yi dünyada temsil eden en önemli markalardan birisidir.

Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu başkan yardımcımız da söylemişti, Dursun başkanım da söylüyor. En önce Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da ipi göğüslemek ondan sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek. Şu an yapılan tüm projeler bu çerçevede gidiyor.





CRISTIANO RONALDO SÖZLERİ

Galatasaray'da biz Cristiano Ronaldo'yu konuşmaktan çok önce sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki geçen senenin bütçesine biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan yüksek verim almak. Kayseri deplasmanı ile birlikte başka bir Galatasaray izleyeceğiz.

Yeni bir yönetimiz. Geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize dosya dahil hiçbir şey bırakmamıştı. Kısa sürede bu transferler yapıldı. Çoğu daha 3. veya 4. haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Mata ve Icardi var. Daha sahada yoklar. Yeni yeni süre almaya başlayacaklar. Amaç seyir zevki yüksek maçlar izletip sonunda şampiyon olmaksa Galatasaray, Okan Buruk hocamızın liderliğinde bu sene bunu gerçekleştirecek.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Rakiplere saygısızlık etmemek lazım. Bu sene ben gerçekten tüm maçları zevkle izliyorum. Tüm hedefimiz şampiyon olmak üzere. Önemli olan kimsenin hakkı yenmesin, adaletli bir lig olsun. Hakemlerimiz hata yapabilirler ama planlı, kasıtlı olmasın. Biz Okan hocamıza çok güveniyoruz. Bu sene Galatasaray şampiyon olacak. Sadece futbolda değil bu sene tüm branşlara takviyeler yaptık. Bu sene eminiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray markasına ve armasına bu tür başarılar elde edecek.

ERDEN TİMUR RONALDO SİNYALİ VERMİŞTİ

Yaz transfer döneminde de Portekizli yıldız gündeme gelmiş ancak sarı-kırmızılı takıma "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım" diyerek teşekkür ettiği ifade edilmişti. Ancak bu iddia ve açıklama satır aralarında kalmıştı. Ta ki Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamaya kadar...

Galatasaraylı yönetici, GS TV'de katıldığı programda, "İsteyip de alamadığınız ve aklınızda kalan futbolcu oldu mu" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki herkesin aklı Ronaldo'ya gitti.

Timur yaptığı açıklamada, "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek" ifadesini kullanmıştı. Ayrıca "O süreci devam ettireceğiz" diyerek konunun kapanmadığını da ortaya koymuştu.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

"Kariyerimin bu döneminde futbol oynamak istiyorum bunun için de gereken neyse yapacağım" diyen ve pes etmeyen Ronaldo için sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada 'Come to Galatasaray' kampanyası başlattı.

PREMIER LİG'DE SADECE 1 GOL ATTI

Sezona Manchester United'la başlayan Cristiano Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 7 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı.

Diğer karşılaşmalarda ise sonradan oyuna girdi. Toplam 268 dakika sahada kalan Portekizli, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldızın kariyerinde bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor. Ronaldo, 2-0 kazanılan Sheriff maçında penaltıdan gol atmış ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı. Başka da skor üretemedi.

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Annesi Sporting'i istiyor

Galatasaraylı taraftarlar ateşi yaktı ve dört gözle Cristiano Ronaldo'yla ilgili gelişmeleri takip ediyor ancak oyuncunun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

Aveiro bir soru üzerine yaptı açıklamada; "Ronaldo, gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum' dedim" diye konuştu.

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