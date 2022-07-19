Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı golcü bugün kamptan ayrılarak Fransa'ya gitti.

Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce 4 milyon Dolarlık opsiyonu kullanarak oyuncunun bonservisi Zemalek'ten satın almıştı.

Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kiralık satın alma opsiyonuyla gidiyor

25 yaşındaki golcü futbolcu kiralık satın alma opsiyonuyla Nantes'a transfer oldu. Galatasaray 250 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi.

Mostafa Mohamed geçen sezon 41 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin konakladığı otelden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, “Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes’a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır” ifadelerini kullandı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel