SON DAKİKA! Galatasaraylı futbolculara coronavirüs testi yapıldı

Galatasaray'da son dakika coronavirüs gelişmesi. Galatasaray, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından, yeniden antrenmanlara başlamıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden Sarı Kırmızılı ekipte teknik ekip ve futbolculara covid-19 testi yapıldı.

Coronavirüs testi yapılan Galatasaray’da sonuçların tamamının negatif çıkması durumunda, 11 Mayıs Pazartesi'den itibaren çalışmalar takım halinde devam edecek.

Galatasaray'da süreç nasıl işledi?

Sarı kırmızılı oyuncular bu süreçte ilk olarak, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirmişti.

Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yakın ikamet eden oyuncular, 15 Nisan tarihi itibarıyla bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başlamıştı.

Üçüncü aşamada ise 28 Nisan tarihinden itibaren 4'erli gruplar (28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs) ve üç ayrı seans halinde olmak üzere (saat 11.00’de birinci, saat 17.00’de ikinci, saat 18.30’da üçüncü grup) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalar yapılmaya başlanmıştı.

Metin Karabaş