Galatasaray'da yılbaşı kutlamasında yüzünde havai fişek patlayan futbolcu Omar'ın sağlık durumu ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce, hastane doktoru Vedat Kaya ve sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar'ın tedavi gördüğü hastane önünden açıklamalarda bulundu.

İnce Omar'ın sağlık durumu ile ilgili son detayları şu ifadelerle verdi:

Yılbaşı gecesi Omar tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun. Bazı spekülasyonlara engel olmak için söylemek istiyorum, Medical Park ve Liv Hospital grubuna teşekkür ediyorum. Burada Omar'ı karşılayan ekibin başında Vedat Hocamız vardı. Vedat Hoca bu konuda Türkiye'nin en iyisi. Bugün, Omar'a planlanan bir işlem yaptık. Bizim önceliğimiz oyuncumuzun sağlığına kavuşması. "Ne zaman oynayacak?" sorusu çok yersiz ve yanlış. O daha sonra konuşulacak konudur. Şuan öncelikli olan sağlığına tekrar kavuşması.

Yüzünde de 2. derece yanık var ama cerrahlar bunun daha sonra planlanıp müdahale edilebileceğini söylüyorlar. Şuan önceliğimiz göz sağlığı.

Doktor Vedat Kaya ise şu ifadeleri kullandı:

İlk önce, durumu değerlendirdikten sonra medikal tedaviye başladık. Yılbaşı gecesi 4'te bitti müdahalemiz. Bugün, daha önce yapmayı düşündüğümüz bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Sağ gözde büyük bir ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek için bir işlem yaptık. Şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bundan sonra tekrar pazar sabahı durumunu görüp, medikal tedavisine devam etmek istiyoruz.

Görme her travmadan etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde, düzeltmek için işlemler yapıyoruz. Omar'da sağ göz biraz daha kötü durumda, sol göz daha iyi durumda.

Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise şu sözleri söyledi:

Vedat Hocama teşekkür ederim. Yılbaşına doktor arkadaşlarla beraber hastanede, Omar'ın başında girdik. Biraz önce Sağlık Bakanı Fahrettin Bey aradı. Onu da Vedat Hoca ile görüştürdüm. Sayın Bakan geniş bilgiler aldı. Bakanımız da olayı yakından takip ediyor. Omar şu an servise çıktı. Sağlık durumuyla ilgili zaten açıklamalar yapıldı. Sağlık Bakanı'na teşekkür ederim.