Kuveyt Havayolları, Galatasaray ile alakalı sponsorluk görüşmelerini yalanladı.

Kuveyt Havayolları'nın twitter hesabından yaptığı açıklama!

Kuveyt Havayolları, şirket ile Türk Futbol Kulübü arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanması konusundaki haberlerin yanlış olduğunu ve yayılan fotoğrafların, şirketten bir heyetin iki taraf arasındaki ticari işbirliği yollarını tartışmak için kulübe yaptığı ziyarete ait olduğu belirtiriz. Herkesi doğruluğu araştırmaya ve doğru kaynaklardan bilgi almaya çağırıyoruz.



