Transferde gaza basan Galatasaray 'da yıldız futbolcuların uçakları İstanbul'a inmeye başladı. Transferde oldukça sıcak saatler geçiren Sarı Kırmızılılar, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini açıkladılar.

2 futbolcu da aynı uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolculara ve ailelerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur eşlik etti. Bugün gün içerisinde sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız oyuncular sonrasında kendilerini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaların ardından Galatasaray'ın yeni transferlerini taşıyan uçağı binlerce taraftar internet üzerinden takip etmeye başladı. Torreira ve Mertens'i taşıyan uçağı anlık olarak 104 bin kişi takip etti. Bu inanılmaz anlara şahit olmak isteyen Sarı Kırmızılı taraftarlar da yeni transferleri karşılamak için havaalanına akın ettiler.

Taraftarlarla buluşmadan önce GSTV'ye açıklamalarda bulunan iki oyuncudan Lucas Torreira, "Burada olduğum için çok mutluyum. Her şey çok güzel" ifadelerini kullanırken Dries Mertens de, "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım" dedi.

Daha sonra kendilerine büyük sevgi gösteren taraftarların karşısına çıkan iki yıldız, üçlü çektirmeyi de es geçmediler.



