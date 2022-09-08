Son dakika! Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir İstanbul'a geldi
Transfer hamlelerini art arda açıklayan Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ilk devresini Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Transfer hamlelerini art arda açıklayan Galatasaray , geçtiğimiz sezonun ilk devresini Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.
Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İstanbul'a geldi
Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Yusuf Demir'in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
6 milyon Euro bonservis
Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."