Transfer hamlelerini art arda açıklayan Galatasaray , geçtiğimiz sezonun ilk devresini Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İstanbul'a geldi

Genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. Yusuf Demir'in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





6 milyon Euro bonservis

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."







