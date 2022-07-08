Galatasaray , transferde hamlelerini yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin, transferi için anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki futbolcu Sergio Oliveira, özel uçakla bugün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Oliveira daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.



