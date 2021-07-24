Galatasaray dün akşam saatlerinde 4 saat içinde 3 transferi KAP'a bildirmişti. Sarı-Kırmızılı takımın transferini açıkladığı Cicaldau İstanbul'a geldi.

Cicaldau'yu taşıyan tarifeli uçak 9.15'te Romanya'dan kalkarak 10.53'te İstanbul havalimanına iniş yaptı.





Romanya'nın Bükreş kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu Sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Alexandru Cicaldau, "Heyecanlıyım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

Bu arada havalimanında Covid-19 testi yaptıran Rumen futbolcu, daha önce iki doz aşı olduğu için ülkeye giriş yapabildi. Futbolcu daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 payla transfer edilen Cicaldau'nun yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel







