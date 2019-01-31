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SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, İstanbul'da

Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'yı THY’nin Brüksel-İstanbul seferiyle 20:40’da Türkiye'ye getirdi.

31 Ocak 2019, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, İstanbul'da

Galatasaray'da transferin son günü hareketli geçiyor. Hücum hattına Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'yu katan sarı-kırmızılılar, son olarak defansa takviye yaptı. Cimbom, prensip anlaşması yaptığı Christian Luyindama'yu İstanbul'a getirdi. Belçika'nın Brüksel şehrinden gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kongolu oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. 

Taraftalar, başarılı defans oyuncu lehinde tezahüratlarda bulundu. Luyindama, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak. 

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege takımı ile 30 resmi müsabakada görev aldı ve 3 gol kaydetti. 

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