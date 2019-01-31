SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, İstanbul'a geliyor!
Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın uçak biletini aldı. 25 yaşındaki stoper, THY’nin Brüksel-İstanbul seferiyle 20:30’da Türkiye'ye geliyor.
Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın uçak biletini aldı. 25 yaşındaki stoper, THY’nin Brüksel-İstanbul seferiyle 20:30’da Türkiye'ye geliyor.
Detaylar geliyor...
Bu haberi de okudularChristian Luyindama kimdir, kaç yaşında?
HÜRRİYET