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SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın uçak biletini aldı. 25 yaşındaki stoper, THY’nin Brüksel-İstanbul seferiyle 20:30’da Türkiye'ye geliyor.

31 Ocak 2019, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın uçak biletini aldı. 25 yaşındaki stoper, THY’nin Brüksel-İstanbul seferiyle 20:30’da Türkiye'ye geliyor. 

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HÜRRİYET


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