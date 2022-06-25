Konyaspor ile bonuslarla beraber 3.3 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan Galatasaray , yeni transferi Abdülkerim Bardakçı'yı İstanbul'a getirdi. İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan, tercihini Sarı Kırmızılı ekipten yana kullanan 27 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Abdülkerim, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacak ve resmen Galatasaray'ın futbolcusu olacak.

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan başarılı stoper, yaptığı çıkışla A Milli Takım daveti de almıştı.











