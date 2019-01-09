Son dakika Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir, Antalya'da!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

09 Ocak 2019, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir, Antalya'da!

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA)

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