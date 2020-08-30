UEFA Avrupa Kupası’nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oldu. Tek maç üzerinden düzenlenecek turdaki maç 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.









Beşiktaş ve Alanyaspor bir sonraki turda dahil kura çekimine dahil olacak, Sivasspor ise grup aşamasından başlayacak.









Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür

Galatasaray, 17 Eylül Perşembe günü Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra ligde Başakşehir ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü'yü elerse, 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçı yapacak. Hemen sonrasında ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak.























