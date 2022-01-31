Ligde üst üste alınan 4 mağlubiyet sonrası milli araya moralsiz giren ve çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray 'da anlaşmaya varılan Bafetimbi Gomis'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Gomis, yarın İstanbul'da

36 yaşındaki golcü oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

Gomis'in Galatasaray'dan alacağı ücret

Bilindiği üzere, Gomis sarı-kırmızılı takımla 6 ay, artı bir sene daha sözleşme imzalayacak ve kalması durumunda ise toplam maliyetinin 2 milyon 250 bin Euro olacak.

Galatasaray kariyeri

2017-2018 yılları arasında sarı-kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fransız golcü, 32 gol ve 6 asist kaydetti.

Al-Hilal performansı

Son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Hilal forması giyen Gomis, oynadığı 147 maçta 107 gol ve 16 asist ile oynamıştı. (Ajansspor)