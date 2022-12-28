Galatasaray Süper Lig 'de 16. hafta maçında deplasmanda yarın Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Icardi kadroda yer almadı.

Sarı-Kırmızılı takımda cezalı Torreira da Sivas deplasmanına götürülmedi.









Galatasaray'ın Sivas kamp kadrosu...

Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Midtsjö, Kerem, Seferovic, Mertens, Emre Taşdemir, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan, Sacha Boey