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Son dakika - Galatasaray'ın Sivas kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı devam eden Icardi kadroda yer almadı.

28 Aralık 2022, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Son dakika - Galatasaray'ın Sivas kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray Süper Lig 'de 16. hafta maçında deplasmanda yarın Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı devam eden Icardi kadroda yer almadı.

Sarı-Kırmızılı takımda cezalı Torreira da Sivas deplasmanına götürülmedi.


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Galatasaray'ın Sivas kamp kadrosu...

Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Midtsjö, Kerem, Seferovic, Mertens, Emre Taşdemir, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan, Sacha Boey

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