Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, potansiyelli isimler adına da çalışmalarına devam ediyor. Transferde ismi daha önce de gündeme gelen Nigel Robertha için Sarı-Kızmızılar'ın ilgisini sürdürdüğü aktarıldı.

Bulgar basınından Fakti'nin iddiasına göre Yunanistan ekibi AEK, Robertha için devreye girerken Feyenoord ve Galatasaray'ın da devrede oldukları belirtildi.

AEK'nın Robertha'nın serbest kalması ile oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılmakta. Daha önce çıkan haberlerde ise bu yaz takımdan ayrılabileceğini belirten Robertha için Galatasaray'ın kulübü Levski Sofia ile anlaşma noktasına geldiği aktarılmıştı.

Geçtiğimiz yaz Cambuur'dan 850 bin Euro karşılığında Levski Sofia'ya transfer olan 22 yaşındaki golcü, bu sezon Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 15 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.