Ligue 1'de Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan PSG'nin süperstarları Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ligin 10. haftasında Nice'e konuk olacak Fransız devine iki yıldızdan müjde geldi.

Alman hoca Thomac Tuchel, 19 kişilik maç kadrosunu açıklarken Mbappe ve Cavani'ni maç kadrosuna dahil etti. Kylian Mbappe, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Türkiye'ye karşı oynadığı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edilmişti. Yıldız oyuncu, sakatlığı sebebiyle zorlu maçın kadrosuna kendisine yer bulamadı.

PSG'nin Nice maçının kadrosuna şu isimler yer alıyor:

PSG, 9 haftası geride kalan Ligue 1'de 21 puanla zirvede bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptan yer alan Fransız devi, 6 puanla zirvede yer alıyor.







