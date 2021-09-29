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Son dakika | Galatasaray'ın Marsilya kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Bugün Fransa'ya uçacak kafilede sakatlığı geçen Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 08:51 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'ın Marsilya kadrosu açıklandı

Son dakika Galatasaray haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Bugün Fransa'ya uçacak kafilede sakatlığı geçen Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey'in Marsilya maçında 11'de olacak. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper'inse karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor. 


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