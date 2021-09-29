Son dakika Galatasaray haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu açıklandı. Bugün Fransa'ya uçacak kafilede sakatlığı geçen Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

8 Eylül'deki antrenmanı yarım bırakan ve adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen Sacha Boey'in Marsilya maçında 11'de olacak. Sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Barış Alper'inse karşılaşmaya yedek başlaması bekleniyor.









Galatasaray'ın Marsilya maçı kadrosu...