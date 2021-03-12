Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da, bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlıkları bulunan Ryan Donk ve Emre Taşdemir ile Oğulcan Çağlayan dahil edilmedi.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Fernandes, Feghouli.