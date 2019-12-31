İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi.

Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti.

Devre arasında Nagatomo ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, yeni sol beki Saracchi'nin transferini kısa sürede açıklayabilir.

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