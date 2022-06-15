Galatasaray ’ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçimi kazandıktan hemen sonra vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başladı. Futbol yapılanmasının başına Cenk Ergün’ü getirmeye hazırlanan Özbek yönetiminin transfer görüşmesi yaptığı ilk isim Xeka oldu.

Sarı Kırmızılılar, Lille ile sözleşmesi sona eren ve ismi CSKA Moskova ile de anılan Portekizli orta saha ile anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde son pürüzlerin giderilmesi ve 27 yaşındaki oyuncu ile imzaların önümüzdeki hafta içinde atılması bekleniyor.

Lille ile sözleşmesi sona eren Xeka, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen 1.86 boyundaki futbolcu, iki ceza sahası arasında çift yönlü olarak görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle tam da Galatasaray'ın aradığı oyuncu konumunda olan Xeka'nın transferinde imza parası da olması bekleniyor.

Lille'le sözleşmesi sezon sonunda biten ve bonservisi elinde olan Portekizli'nin CSKA Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu. Ancak işgalin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından tecrübeli futbolcu, bu transferden vazgeçtiğini CSKA'ya bildirdi.

Ömer Necati Albayrak / Fanatik Özel







