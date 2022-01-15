Galatasaray , Süper Lig 'in 21. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-Kımızılıların kamp kadrosunda Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Ryan Babel, Christian Luyindama, Fernando Muslera, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed yer almıyor.

Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyindama da takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştılar.

İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Gustavo Assunçao, Bartuğ Elmaz, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fatih Öztürk