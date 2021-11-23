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Son dakika! Galatasaray'ın gözü TFF çıkarmasında

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisinin ardından TFF ile görüşeceğini ve MHK'dan de hakem raporlarını isteyeceğini açıklamıştı. Rötarlı Riva çıkarmasının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

23 Kasım 2021, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'ın gözü TFF çıkarmasında

Derbinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR ekibinden şikayetçi olan Galatasaray Yönetimi'nin Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantısının bugüne ertelendiği öğrenildi. SarıKırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Fenerbahçe yenilgisinin ardından katıldığı basın toplantısında, hakem kararlarına tepki göstererek ortada bir art niyet olduğunu, ancak Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ifade etti.


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Bu doğrultuda dünü işaret ederek, TFF'den randevu isteyeceğini ve bu görüşmeye Merkez Hakem Kurulu'nu da beklediğini belirten Elmas, hakem ve gözlemci raporlarını kamuoyu aracılığıyla talep etti. Ancak TFF ile beklenen randevunun bugüne ertelendiği öğrenildi.

Meler'in üstü çizilecek mi?

Elmas'ın taleplerinden biri, HalilUmut Meler'in bir daha Galatasaray maçlarına verilmemesi olacak. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün hem mevcut MHK hem de TFF yönetimindeki bazı isimlerden rahatsızlık duyduğu ve uzun vadede bu yöneticilerle yolların ayrılması yönünde baskı kurmaya çalışacağı belirtiliyor.


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