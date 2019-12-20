Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesinde, oyuncumuz Ryan Babel'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşması için bugün saat 15.00’te İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.

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