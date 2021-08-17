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Son dakika! Galatasaray'ın gözdesi Morutan 3 milyon Euro

Steaua Bükreş Başkanı Becali, Galatasaray'ın gündemindeki Morutan hakkında, "3 milyon Euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim. Onun bedeli artık bu" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2021, Salı 09:18 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'ın gözdesi Morutan 3 milyon Euro

On numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine daha önce Steaua Bükreş'in formasını giyen Olimipu Morutan gelmişti. Ancak ilk etapta Rumen ekibinin başkanı Becali, 22 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon Euro talep etmişti. Fakat aradan geçen süre içerisinde Becali geri adım attı. Becali, ilginç bir açıklamaya imza atarak, oyuncusunu daha ucuza bırakabileceğinin sinyallerini verdi.


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'Geçmişte olanlar hataydı'

Becali, önümüzdeki günlerde Galatasaray 'dan bir teklif beklediklerinin altını çizdi.

Rumen ekibinin patronu; Morutan'ın, Sarı Kırmızılı ekibe transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu."


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