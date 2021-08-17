On numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine daha önce Steaua Bükreş'in formasını giyen Olimipu Morutan gelmişti. Ancak ilk etapta Rumen ekibinin başkanı Becali, 22 yaşındaki genç futbolcu için 10 milyon Euro talep etmişti. Fakat aradan geçen süre içerisinde Becali geri adım attı. Becali, ilginç bir açıklamaya imza atarak, oyuncusunu daha ucuza bırakabileceğinin sinyallerini verdi.





İlgili Haberler Galatasaray'da Mbaye Diagne performansıyla damga vurdu





'Geçmişte olanlar hataydı'

Becali, önümüzdeki günlerde Galatasaray 'dan bir teklif beklediklerinin altını çizdi.

Rumen ekibinin patronu; Morutan'ın, Sarı Kırmızılı ekibe transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu."







