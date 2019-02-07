Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini uzunca bir süre meşgul eden Guangzhou Evergrande'nin Brezilyalı golcüsü Alan Carvalho'nun yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki yıldız futbolcu, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Tianhai kulübüyle sözleşme imzaladı. Çin kulübü tarafından yapılan açıklamada oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Öte yandan Tianhai, Alan'ın yanı sıra Guangzhou'dan Liao Lisheng, Zhang Chenglin, Wen Jiabao ve Guangdong Southern Tigers'tan Fang Jingqi'yi de renklerine bağladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler