Galatasaray , Süper Lig 'in ilk haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligin yeni ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kamp kadrosu da açıklandı. Son olarak Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson da kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

Kulüpten yapılan açıklamada Victor Nelsson'un lisans durumu kesinlik kazanmasa da teknik ekibin kararıyla takımla birlikte olması adına Giresunspor maçı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Galatasaray'da henüz resmi maça çıkmayan Alexandru Cicaldau'nun 33 numaralı formayı giyeceği dikkat çekerken son St. Johnstone maçında forma giymeyen Radamel Falcao da yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu ilk haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Giresunspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na hareket ederek maç öncesi Giresun’da kampa girecek.