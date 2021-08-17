Galatasaray 'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Giresunspor maçının 2. yarısında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan Kerem Aktürkoğlu, yaşanan olay sonrası ilk paylaşımını yaptı. Geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir çıkış içerisinde olan ve yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu, Twitter hesabından Galatasaray armasını paylaştı.

Genç ve yetenekli yıldız Kerem Aktürkoğlu, olay sonrası Fatih Terim ve takım arkadaşları tarafından teselli edilmişti. Milli futbolcu, Marcao'ya sadece sus işareti yaptığını arkadaşlarına anlatmıştı.

Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Marcao yer almazken, Sarı-Kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcu hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.



















