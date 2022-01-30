Ligde zor günler geçiren Galatasaray 'da ara transfer döneminde Gedson Fernandes ismi gündeme gelmişti. Portekiz'den ise bu transferin iptal edileceği iddiası geldi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda daha önce transferle ilgili olarak, "Galatasaray ve Benfica arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor. Anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gidecek" açıklamasını yapmıştı.

Sepulveda daha sonra bu transferin iptal edileceğini duyurdu. Sepulveda yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in transferi Galatasaray'ın yaşadığı iç istikrarsızlık nedeniyle iptal edilecek. Benfica, Gedson Fernandes için yeni bir çözüm yolu arıyor" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)