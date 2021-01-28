SON DAKİKA! Galatasaray'ın Gaziantep maçı kadrosu açıklandı! Onyekuru ve Halil Dervişoğlu kadroda
Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, transferleri gerçekleşecek olan Sekidika ve Diagne kafilede yer almadı.
Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, Süper Lig takımlarından Konyaspor'a kiralanan Sekidika ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion için sağlık kontrollerinden geçen Diagne kafilede yer almadı. Falcao ve Feghouli ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmuyor.
İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP MAÇI KADROSU
Muslera, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Babel, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Etebo, Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.