Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, Süper Lig takımlarından Konyaspor'a kiralanan Sekidika ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion için sağlık kontrollerinden geçen Diagne kafilede yer almadı. Falcao ve Feghouli ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmuyor.

İŞTE GALATASARAY'IN GAZİANTEP MAÇI KADROSU

Muslera, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Babel, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Etebo, Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.







