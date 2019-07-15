Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcu Emre Mor'un Galatasaray'a transferi resmen uluslararası krize dönüştü. Yıldız ismin Sarı Kırmızılılar ile yürütülen görüşmeler için kendilerini yetkilendirdiğini ancak daha sonra oyuncu tarafından oyuncu tarafından devre dışı bırakıldıklarını öne süren WBD Capital şirketi, bugün yaptığı açıklamayla konunun yargıya taşındığını ancak iki tarafın anlaşmasına izin vereceklerini duyurdu. Şirketin CEO'su Erik Alonso'nun yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Emre Mor'un Galatasaray'a olası transferindeki mevcut durumu açıklığa kavuşturmak adına belirtmek isteriz ki WBD Sports olarak şu an içinde bulunduğumuz süreci asla öngöremezdik.

Ne var ki bizzat WBD Sports tarafından başlatılan transfer görüşmelerinde ajans olarak Emre Mor, Galatasaray ve Celta Vigo için en iyi anlaşmayı bulma yolunda harcadığımız aşırı emek ve zamanın layıkıyla tazmin edilmesini istiyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla konuyu yargıya taşıdık ve anlaşmanın sağlanması hâlinde hak ettiğimiz tazminatı almaya çalışacağız.

Tekrar belirtmek isteriz ki WBD Sports olarak Emre Mor, temsilcileri ve Galatasaray yöneticisi Mert Çetin'in tavırlarından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Galatasaray kulübü ve yönetimiyle hiçbir sorunumuz yoktur.

Biz daima dürüstçe hareket ediyor ve bunun karşılığında da aynı şeyi talep ediyoruz."

Öte yandan 21 yaşındaki futbolcu, bugün Celta Vigo için sağlık kontrolünden geçmeden önce bir gazetecinin "Galatasaray ve Erik Alonso hakkında bir şeyler söylemek ister misin?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bıraktı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler