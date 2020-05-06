Gelecek vaad eden yerli oyuncular üzerinde ciddi bir çalışma yapan ve bu doğrultuda da yeni planlamanın olmazsa olmazı olan Sivas’ın iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç konusunda sürpriz rakip... Aslan’ın kadrosuna katmasına kesin gözle bakılan, ancak henüz resmi bir sonuca varmayan iki futbolcu için İspanyollar’ın devreye girdiği öğrenildi. Daha önce milli oyuncularımızdan Okay Yokuşlu’yu kadrosuna katan, Emre Mor’u 13 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer eden Celta Vigo’nun Sivas’ta sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncuya teklif gönderdikleri bildirildi.





Harekete geçiliyor

Koronavirüs süreci öncesinde her verdikleri röportajda ilk hedeflerinin Avrupa olduğunu dile getiren Mert Hakan ve Emre Kılınç son günlerde ise yaşanan pandemi nedeniyle Türkiye’de kalmayı düşündüklerini açıklamışlardı. Sarı Kırmızılılar’ın kısa süre içerisinde her iki oyuncuyla ilgili görüşmeleri sonuca bağlayarak transferi noktalamak adına adım atacağı öğrenildi.