Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılması gündemde olan Kostas Mitroglou, Ozornwafor ve ameliyat olan Feghouli kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı kadrosu...

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.